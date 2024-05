Pronto soccorso in crisi - mancano 4 500 medici e 10mila infermieri

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - L'indagine della Commissione Affari sociali della Camera sull'emergenza-urgenza in Italia e la situazione dei, fotografa "una situazione difficile, che oggi in Italia rappresenta la 'punta dell'iceberg' e la conseguenza di problemi complessi, spesso inveterati, connessi gli uni con gli altri", tra le cause "la mancanza di 4.500, i tempi di attesa per il ricovero (boarding), la carenza di posti letto disponibili nei reparti di degenza causata e la difficoltà a garantire un turnover adeguato del persone". Gli accessi al, secondo l'indagine, "hanno raggiunto numeri elevatissimi, che secondo alcune stime dovrebbero superare i 20 milioni l'anno, con un incremento in determinati periodi, legato alla stagionalità di fattori epidemiologici e alla mobilità della popolazione (periodo influenzale e periodi di vacanza e turismo".

