Pronto il progetto per Punta Corvo Serviranno più di 7 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ameglia, 22 maggio 2024 – Osservata con un occhio esperto, percorrendo i sentieri e i canaloni che scendono da Montemarcello verso la spiaggia dio immortalando angoli sconosciuti grazie al drone la situazione è ancor più complicata. Per risistemare il promontorio di Montemarcello e quindi salvare la spiaggetta delsarà necessario, in base al dettagliatopresentato al Comune di Ameglia, un investimento di almeno 7,5di. Una somma enorme che le casse dell’ente non possono coprire da sole e per questo, una volta presentato in giunta ile convocata la conferenza dei servizi, inizierà la ricerca dei finanziamenti. Il piano operativo affidato a uno staff di professionisti di ingegneri e geologi è arrivato a un punto fermo. Soluzioni alternative non esistono. Il Comune o interviene per sistemare la fragilità della falesia, bloccare la caduta dei massi in bilico, regimare i corsi d’acqua, rinfoltire il bosco eliminando piante vecchie danneggiate dagli incendi e pericolanti o sarà costretto a assistere allo sgretolamento del costone.