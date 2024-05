Primo passo | obiettivo e budget

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dal campo alla stanza dei bottoni, tanti i nodi da sbrogliare per la prossima stagione:, organigramma e conduzione tecnica. Domenico Toscano oggi parte per le ferie e lo fa da mister del Cesena a tutti gli effetti. Il suo contratto scade a giugno 2025, questo però non garantisce che sarà lui a guidare il cavalluccio nel prossimo torneo di B. Le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato intendere che qualcosa da sistemare c’è, probabilmente sulla durata dell’accordo, che vorrebbe vedere allungato almeno fine al 2026, ma anche sulle scelte tecniche sulla rosa da allestire. Il silenzio societario, rotto solo dal comunicato della settimana scorsa, non ha contribuito a sciogliere i dubbi, normale quindi che si rincorrono le voci su possibili sostituti di Toscano. In testa Moreno Longo, che però avrebbe altre offerte da Cremonese, Crotone ed anche il Modena si sarebbe mosso.

Turismo, in primo trimestre 2024 Dubai ha accolto 5,18 milioni di visitatori - Turismo, in primo trimestre 2024 Dubai ha accolto 5,18 milioni di visitatori - Dati diffusi dal Dubai’s Department of Economy and Tourism (Det) alla 31ma edizione del Arabian Travel Market ... adnkronos

Il nuovo Pianeta delle Scimmie è un mezzo flop, troppa noia! Metamorphisis, carezza sul cuore - Il nuovo Pianeta delle Scimmie è un mezzo flop, troppa noia! Metamorphisis, carezza sul cuore - Non giriamoci intorno: pur con i suoi 237 milioni di dollari incassati su scala globale dei quali 2 milioni di euro in Italia, e a fronte di un budget da ben 160, Il Regno del Pianeta delle Scimmie de ... ilfattoquotidiano

Cemento Net Zero, Holcim apre il primo stabilimento GO4ZERO in Belgio - Cemento Net Zero, Holcim apre il primo stabilimento GO4ZERO in Belgio - Il progetto belga GO4ZERO, finanziato con oltre 500 milioni di euro, punta a decarbonizzare il settore edile con la produzione di cemento ad emissioni zero ... hdblog