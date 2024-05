Prima le persone - poi le tecnologie I media alla sfida dell’innovazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Il sogno che ci muove è quello di cambiare il mondo per farne un posto migliore. Con questa logica cerchiamo di difendere la centralità della persona, soprattutto in un tempo in cui i cambiamenti mettono a rischio la nostra capacità di dominarla". Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ancora una volta ha offerto alle nuove generazioni l’occasione per riflettere sul mondo che stanno vivendo e su quello del futuro. Tenendo fermo un punto: "La persona umana deve essere al centro e la tecnologia al suo servizio e non al contrario". Queste le parole d’introduzione all’incontro, svolto ieri a Firenze, con il direttore del New York Times Joe Kahn, intervistato ddirettrice di Quotidiano Nazionale (La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno) Agnese Pini; e l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola, in dialogo con la giornalista Maria Latella.

AI Act, svolta storica: l'Europa approva la prima legge che regolamenta le IA - AI Act, svolta storica: l'Europa approva la prima legge che regolamenta le IA - Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato l'approvazione finale all'ormai celebre AI Act, preparando il terreno per l'entrata in vigore di una legge pionieristica sull'intelligenza artificiale in tutta ... tomshw

Giustizia mestruale, cosa vuol dire avere il ciclo in un mondo a misura di uomini - Giustizia mestruale, cosa vuol dire avere il ciclo in un mondo a misura di uomini - Nello studio di WeWorld anche i primi risultati sulla povertà mestruale in Italia: il 16 per cento delle donne non può permettersi gli assorbenti ... laprovinciapavese.gelocal

L'attore statunitense ha ufficializzato la sua nuova relazione a pochi mesi dal divorzio da Lisa Bonet - L'attore statunitense ha ufficializzato la sua nuova relazione a pochi mesi dal divorzio da Lisa Bonet - Jason Momoa e Adria Arjona sono una coppia: la star di Aquaman ha ufficializzato la relazione a pochi mesi dal divorzio dall'ex moglie Lisa Bonet. gazzetta