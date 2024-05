Prima Giornata mondiale dei bambini con Papa Francesco

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA – Tv2000, sabato 25 e domenica 26 maggio, trasmette in diretta la . Si inizia sabato alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma: iscoprono la croce della Gioia di Mimmo Paladino. A seguire alle 15.15 l’inno ufficiale della GMB cantato dal coro dello Zecchino d’Oro. Alle 15.30 Carlo Conti saluta le 101 delegazioni in abiti tradizionali e con gli ospiti presentano la GMB. Alle 16.45 l’arrivo e il saluto dele alle 17 un dialogo tra il Pontefice e i. Domenica 26 maggio alle 10.30 in diretta da Piazza San Pietro la Messa presieduta dalnel giorno della Festa della Santissima Trinità a conclusione delladei. L'articolo L'Opinionista.

Giuliano Sangiorgi canta a scuola della figlia Stella: «Una sorpresa, per loro e per me» - Giuliano Sangiorgi canta a scuola della figlia Stella: «Una sorpresa, per loro e per me» - Il cantante dei Negramaro ha regalato una sorpresa indimenticabile alla sua bambina, che si prepara a lasciare la scuola dell'infanzia per andare in prima elementare, e ai suoi compagni di classe ... iodonna

Consiglio regionale: ok alla legge per l’aumento della copertura vaccinale anti Papilloma virus umano e la prevenzione della bronchiolite - Consiglio regionale: ok alla legge per l’aumento della copertura vaccinale anti Papilloma virus umano e la prevenzione della bronchiolite - La somministrazione è effettuata in ambito ospedaliero, prima delle dimissioni dal reparto di maternità, per tutti i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo; a cura dei servizi territoriali, ... ilikepuglia

Arriva la Notturna Città di Guardiagrele numero nove - Arriva la Notturna Città di Guardiagrele numero nove - Sulle ali del successo ottenuto negli anni precedenti, eccetto il 2020 e il 2021 a causa della pandemia, proseguendo nella tradizione il sodalizio Progetto Running sta confezionando una edizione di ... chietitoday