Priftis emozionato Ho guidato tante squadre - ma questa è speciale Con i giocatori si è creato qualcosa di magico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il bilancio ‘emozionale’ diha conquistato tutti. Il tecnico greco, piuttosto chiuso e diffidente verso l’esterno, dopo la fine di gara 5 ha invece mostrato il suo lato più umano: "È stata una grande battaglia, ma congratulazioni a Venezia per essere arrivata in semifinale. Per noi è stata comunque una buona stagione. Penso che inserie abbiamo mostrato grande dignità e competitività. Sono un po’perché davvero con la squadra si èdi. Abbiamo condiviso tanto amore e si è creata una grande atmosfera. Anche nelle partite più toste, abbiamo mantenuto la giusta chimica tra coach e squadra. La coesione di questo gruppo è stata eccezionale. Ringrazio i miei assistenti: ho trovato degli amici in Fucà, Mangone e Rossetti e nel preparatore Bencardino. E ringrazio i nostri tifosi che ci hanno seguito per tutta la stagione.