Prezzi - una frenata al rallentator - in calo anche pane e cerea -i, ma pesano ancora i rialzi post Covid

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – L’inflazione frena e viaggia a marce basseil carrello della spesa. Piccole buone notizie,se i leggeri cali a cui stiamo assistendo oggi non colmano l’enorme gap con le impennate vissute negli ultimi anni. Vale per il gas e i carburanti e per i prodotti base comee farina. «L’inflazione di aprile è in: +0,8% contro +1,2% di marzo. Rallenta al +2,3% (contro il +2,6% precedente). Significa che la principale minaccia, in Italia e in Europa, non è più l’inflazione galoppante ma la stagnazione economica - dice Fabio Mascagni Presidente Cna Arezzo - La Bce deve procedere con la discesa dei tassi, immediata e non episodica, a cui deve seguire da parte delle bun rapido allentamento delle condizioni per l’erogazione del credito alle famiglie e alle imprese. Solo così potranno ripartire investimenti e consumi».