Previsioni meteo di mercoledì 22 maggio - ancora una settimana di pioggia ma da lunedì arriva l’alta pressione

Meteo Palermo: oggi quasi sereno, domani previste condizioni simili - Meteo Palermo: oggi quasi sereno, domani previste condizioni simili - I venti saranno orientati da Est/nord-Est con una velocità media di 6 km/h ... I venti saranno moderati e costanti per entrambi i giorni. Sintesi delle previsioni meteo In sintesi, il periodo ... meteogiornale

Meteo, "oggi cambia il meccanismo". Sottocorona indica la svolta del tempo - Meteo, "oggi cambia il meccanismo". Sottocorona indica la svolta del tempo - Cambia il tempo in Italia. A fornire le ultime previsioni meteo nel tg La7 come di consueto è Paolo Sottocorona che indica per oggi, ... iltempo

Meteo: finale di Maggio troppo turbolento - Meteo: finale di Maggio troppo turbolento - Si tratterà di una depressione proveniente dalla Francia che attraverserà inizialmente il nord con piogge e temporali ... rendendo necessario affidarsi alle previsioni meteo e alle allerte della ... meteogiornale