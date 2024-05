Pretende mazzette da 700 euro per far saltare le liste d’attesa per gli interventi, ex primario a processo - Pretende mazzette da 700 euro per far saltare le liste d’attesa per gli interventi, ex primario a processo - Giovanni Mazzoli, ex primario del reparto Oculistica dell'ospedale di Esine (Brescia), andrà a processo con rito abbreviato ... fanpage

Caso Toti, nuove accuse al governatore: è indagato anche per falso - Caso Toti, nuove accuse al governatore: è indagato anche per falso - Gli addebiti per il voto di scambio. Saltato l’interrogatorio di Aldo Spinelli per un problema di notifica al legale: show in tribunale. Il capo di gabinetto ... ilsecoloxix

Tangenti in Liguria: non c’è l’avvocato, salta l’interrogatorio di Spinelli. Matteo Cozzani non risponde, ma dice di essere pronto a dimettersi - Tangenti in Liguria: non c’è l’avvocato, salta l’interrogatorio di Spinelli. Matteo Cozzani non risponde, ma dice di essere pronto a dimettersi - È saltato l’interrogatorio di Aldo Spinelli, l’imprenditore agli arresti domiciliari per le mazzette. Non essendosi presentato l’avvocato non è stato possibile svolgere il confronto con il magistrato. msn