Prestigiosa nomina per il Segretario Generale di Monreale Giovanni Impastato

Intelligenza artificiale. Righi al Senato - Intelligenza artificiale. Righi al Senato - Il segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi interviene alla conferenza sul tema "Intelligenza artificiale ed etica" al Senato, sottolineando l'importanza di una trasformazione digitale che mett ... ilrestodelcarlino

AvioEnergy atterra sul monte Titano - AvioEnergy atterra sul monte Titano - La holding AvioEnergy, leader nel settore dell'aviazione e delle energie rinnovabili, apre uffici a San Marino. Confluiranno know-how di aziende come Ase Aerospace e Tea Energia, puntando su velivoli ... ilrestodelcarlino

Nuovo Stabilimento per Carrozzerie di Lusso: La Rivoluzione Femminile nella "Valle del Tubo" - Nuovo Stabilimento per Carrozzerie di Lusso: La Rivoluzione Femminile nella "Valle del Tubo" - Lavoro Teramo - 17/05/2024 11:06 - Nella zona industriale di Villa Zaccheo, conosciuta come la "Valle del Tubo" abruzzese, sta per sorgere un nuovo stabilimento che promette ... abruzzo24ore.tv