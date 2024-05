Preso con cocaina e hashish | 43enne di Benevento assolto 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE' stato assolto dall'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fine di cessione a terzi. Così ha deciso nella giornata di oggi il giudice del Tribunale di, Dott. Grazia Maria Monaco, il quale all'esito dell'udienza ha assolto Raffaele Panella, 43 anni, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. I fatti risalgono al mese di febbraio 2020 allorquando l'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, fu trovato in possesso di circa 26 grammi di, 1,20 grammi die di un bilancino rinvenuti durante una perquisizione. Il Tribunale a seguito della difesa e delle prove dibattimentali ha ritenuto assolvere ildall'accusa di detenzione ai fini di spaccio in virtù della diversità della sostanza.