Presidio contro le discariche sabato 1 giugno al Green Park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È in programmaalle 15.30, all’areadi Pontedera, unpromosso dalle associazioni Zero Waste Italy, Legambiente Valdera, NO Valdera Avvelenata, TAT Montefoscoli e assemblea permanente No Keu. Unin cui si parlerà die rifiuti. "Le comunità locali dicono basta alla Valdera avvelenata dai rifiuti di mezza Toscana - recita il volantino del- vogliamo avviare un percorso che porti a un indi Comuni, comunità rifiuti zero e associazioni, già a partire dalla seconda metà di. E lanciare una manifestazione regionale in autunno. L’appello è a tutto il mondo associazionistico e sindacale, mira a una Toscana a rifiuti zero, per fissare una data per la chiusura in tempi rapidi delledi Legoli e Pontedera e impedire l’arrivo di rifiuti in amianto alla discarica di Chianni puntando ad una conversione ecologica e produttiva del distretto conciario e a una conversione ecosistemica della Valdera".