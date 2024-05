Presenza globale - consolidamento underwater e risultati Fincantieri a gonfie vele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A. Così si può sintetizzare il percorso tracciato in questa prima metà del 2024 da. Un viaggio costruito attraverso ildi settori-chiave, unasempre più, e supportato dafinanziari ed economici positivi. L’ultimo episodio di questa traiettoria è stato tracciato in Arabia Saudita, dove il gruppo triestino ha annunciato il lancio della nuova societàArabia for Naval Services, in occasione dellaindustrial conference. La nuova realtà ha l’obiettivo di cogliere importanti opportunità di business in un mercato strategico come quello saudita, in linea con le ambizioni di Vision 2030 della monarchia del Golfo. Come sottolineato dal sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, presente su delega del ministro Antonio Tajani, l’Italia guarda al programma saudita “con grande attenzione, nell’ambito del quale le aziende italiane possono giocare un ruolo di primo piano, grazie a realtà industriali di assoluta eccellenza, come”.