Presentato a Cannes - ha come protagonista una ragazza che diventa donn - interpretata dall' attri -e, al suo debu -to, Celeste Dalla Porta Nel cast Gary Ol -man, Stefania Sand -elli, Luisa R -nieri, Isabella Ferrari e Silvio -rlando, il personaggio più terreno del film

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Paolo Sorrentino calca di nuovo la Montées des Marches. Il suo Parthenope è in concorso al Festival di. Ormai il regista napoletano è un’habitué della Croisette e quasi un figlioccio del Festival. Proprio 20 anni presentava qui Le conseguenze dell’amore. Ed era poi tornato con Il divo, La grande bellezza, This Must Be the Place. Paolo Sorrentino in concorso a: «Racconto la libertà e la spontaneità di unaa» X Leggi anche › Tutti idel Festival di2024 che escono subito al cinema Questa volta Sorrentino confeziona unvisionario in cui parla di Napoli e della vita di una certa Parthenope, figlia di una famiglia borghese, che segue dal 1950, anno di nascita, fino al 2023, anno dello scudetto del Napoli.