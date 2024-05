Prescrizioni mediche ridotte per legge | il governo lasci la più ampia libertà di cura!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Più sani per! Parrebbe questo lo slogan con cui il ministro della Sanità e ilhanno approvato il decreto per ridurre del 20% le. Se fosse così automatico guarire le persone tutto sarebbe molto semplice. Peccato che le malattie se ne freghino della. Il decreto governativo parte dal presupposto che una certa percentuale delledi esami strumentali o visite sia inappropriata, per lo più dettata dalla cosiddetta “medicina difensiva”. In pratica i medici, anche per timore di cause da parte del paziente, di fronte a un dubbio prescrivono esami o visite per sincerarsi che non vi siano patologie al momento non ancora riscontrate. Faccio un esempio pratico per farmi capire: un paziente si reca dal medico di famiglia perché soffre da alcuni giorni per dolori addominali. All’esame fisico non risultano dati allarmanti.