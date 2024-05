(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da undimentre stava maneggiando le armi delin casa a Villasalto, nel sud Sardegna. Da quanto si ap, sarebbe partito inavvertitamente unche non ha lasciato scampo all'adolescente. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando di ricostruire la tragedia.

Villasalto, ragazzo di 14 anni muore dopo aver preso il fucile del padre: un colpo è partito per sbaglio - Villasalto, ragazzo di 14 anni muore dopo aver preso il fucile del padre: un colpo è partito per sbaglio - Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa a Villasalto, nel sud Sardegna. Da quanto si apprende, sarebbe ... ilmessaggero

Prende il fucile del padre e parte un colpo, muore un 14enne - Prende il fucile del padre e parte un colpo, muore un 14enne - Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa a Villasalto, nel sud Sardegna. Da quanto si apprende, sarebbe ... ansa

Villasalto, parte un colpo dal fucile: morto un diciassettenne - Villasalto, parte un colpo dal fucile: morto un diciassettenne - Tragedia a Villasalto: un ragazzo di 17 anni stava maneggiando il fucile del padre quando è partito un colpo che lo ha ucciso. unionesarda