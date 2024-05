Premio speciale per Kvaratskhelia | grande riconoscimento dalla Serie A – VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Khvichacontinua a sorprendere e soprattutto a riscuotere premi individuali: importanteA. La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto sono crollati a picco e hanno regalato una stagione fallimentare ai propri tifosi. Nulla in questa stagione ha funzionato e i tifosi del Napoli aspettano con ansia l’ultima partita della stagione per porre fine a questa agonia. La stagione era partita malissimo con Rudi Garcìa e Aurelio De Laurentiis, nel tentativo di andare a giocarsi nuovamente qualcosa di importante, ha deciso di esonerare il tecnico francese per far sedere in panchina Walter Mazzarri. Le cose non sono andate come previsto e il Napoli, con ogni probabilità, resterà fuori dalle competizioni europee per la prima volta dopo 14 anni. I momenti negativi nel corso della stagione sono stati davvero tantissimi.

