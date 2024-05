(Di mercoledì 22 maggio 2024) I senatori delle, subito dopo il voto del primo emendamento al ddl sul, si sono levati in piedi nell'del Senato ed hanno tutti mostrato una copia dellaitaliana per protestare contro la stessa riforma.

PREMIERATO, SENATORI PD-M5S-AVS SVENTOLANO COSTITUZIONE IN AULA - premierato, SENATORI PD-M5S-AVS SVENTOLANO COSTITUZIONE IN AULA - Roma, 22 mag - Protesta in aula al Senato, mentre è in corso l'esame dei circa 3 mila emendamenti delle opposizioni al ddl sul premierato, da parte dei senatori di Pd, M5S e Avs che hanno sventolato l ... 9colonne

Premierato, opposizioni espongono Costituzione in Aula - premierato, opposizioni espongono Costituzione in Aula - I senatori delle opposizioni, subito dopo il voto del primo emendamento al ddl sul premierato, si sono levati in piedi nell'Aula del Senato ed hanno tutti mostrato una copia della Costituzione ... ansa

Bagarre in Aula Senato su premierato, opposizione sventola la Costituzione intervengono i commessi - Bagarre in Aula Senato su premierato, opposizione sventola la Costituzione intervengono i commessi - Scontro in Aula al Senato con intervento dei commessi parlamentari per fermare l protesta. Dopo il primo voto all’art. 1 del disegno di legge costituzionale le opposizioni sventolano le copie della Co ... ilgiornale