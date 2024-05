Premierato - in Senato parte l’ostruzionismo dell’opposizione | ci sono tremila emendamenti da discutere

Premierato, discussione entra nel vivo tra le polemiche - premierato, discussione entra nel vivo tra le polemiche - (Teleborsa) - Entra nel vivo il dibattito sul disegno di legge sul premierato: nella giornata di ieri, l'Aula del senato ha concluso la discussione generale, oggi l’esame degli emendamenti, ma sono ... teleborsa

Gli studenti del Pentasuglia di Matera premiati per il concorso “Un giorno in Senato” - Gli studenti del Pentasuglia di Matera premiati per il concorso “Un giorno in senato” - Pentasuglia di Matera hanno partecipato, in videoconferenza, all’ottavo incontro riservato alle scuole vincitrici del concorso “Un giorno in senato” per l’anno ... la riforma del premierato, ... trmtv

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - premierato: senato boccia proposta di non passare ai voti con 93 no e 56 sì 19:00: AI: Meloni, destinata ad incidere anche su scenari geopolitici, è sfida per tutti 18:40: Europee: Rassemblement ... lapresse