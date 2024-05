Premierato - bocciato il primo emendamento Scatta il caos in Senato | P - M5S e Avs sventolano la Costituzione – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024)la protesta in Aula, in, del Partito democratico, 5 stelle e di Avs, contro il. Iri, contrari al ddl Casellati, discutono i circa 3mila emendamenti presentati per fare ostruzione al testo, e hanno iniziato a sventolare il testo della. Una protesta partita subito poco dopo l’intervento delre di Avs, Peppe De Cristofaro, che ha ricordato come il ddl metta in crisi le prerogative del capo dello Stato, delre del M5S, Roberto Cataldi, che ha parlato di premier «che avrà potere di ricatto sul Parlamento» e di Marco Meloni che ha accusato la maggioranza di non essersi voluta confrontare nel merito della riforma con l’opposizione. Ignazio La Russa, che presiede l’aula scherza: «Tutti innalzano la, sia a destra che a sinistra, vi preghiamo di abbassarla tutti. Qui si viene per discutere e votare, non per fare propaganda, lo dico a destra e a sinistra».