Premierato - bagarre in Aula Senat - opposizione sventola la Costituzione

Premierato, bagarre in Aula Senato, opposizione sventola la Costituzione - premierato, bagarre in aula Senato, opposizione sventola la Costituzione - Scontro in aula al Senato dopo il primo voto all’art. 1 del disegno di legge costituzionale le opposizioni sventoleranno le copie della Costituzione Italiana contro il premierato. (Alexander ... ilgiornale

Misiani (Pd): “L’imposta sui grandi patrimoni assente nel programma Condividiamo quello di S&D che la prevede a livello europeo” - Misiani (Pd): “L’imposta sui grandi patrimoni assente nel programma Condividiamo quello di S&D che la prevede a livello europeo” - “Il manifesto del Partito socialista europeo che abbiamo sottoscritto propone una imposta sui grandi patrimoni a livello europeo come nuova risorse propria dell’Unione. Noi condividiamo questa propost ... ilfattoquotidiano

Riforme: Boccia, 'Carta in Aula No ramanzine, da noi giusta opposizione' - Riforme: Boccia, 'Carta in aula No ramanzine, da noi giusta opposizione' - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe ascoltare i colleghi della maggioranza nel merito del dibattito, invece di sentire i loro mugugni. Il gruppo del Pd e immagino anche degli altri gruppi di op ... lagazzettadelmezzogiorno