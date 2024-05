Premi e riconoscimenti al Gala del Calcio Dilettanti di Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Una serata didelquella andata in scena, lunedì sera, al teatro Mario Spina di. Sul palco sono sfilate le squadre, i giocatori, gli allenatori e i dirigenti più votati in questa stagione. Ilo più ambito, il pallone d’oro è stato vinto dall’attaccate Andrea Cardinali della Faellese. A consegnare l’ambito riconoscimento è stato il capitano dell’Arezzo Andrea Settembrini che ha ricordato i suoi inizi proprio nei, alla Sansovino. "Ho cominciato con i grandi in Eccellenza e da lì è partita la mia scalata verso il professionismo fino ad oggi dove ho l’onore e il privilegio di essere il capitano della squadra della mia città. Mi fa piacere essere presente ad una serata augurando a tanti giovani di avere magari un percorso simile al mio". Tornando alla serata, condotta dai giornalisti Nicola Brandini e Mauro Guerri, Cardinali si è aggiudicato anche ilo quale miglior attaccante.