Prato per la vita - le foto della tappa di Borgonuovo

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – La comunità podistica disi è riunita nuovamente per una causa nobile, con ladidel circuito "per la2024" organizzata dal Circolo Arciin collaborazione con la ASDNord. Questo evento, un appuntamento fisso per gli amanticorsa e del cammino, ha offerto un percorso cittadino classico di 8 chilometri, con un'opzione ridotta di 4 chilometri pensata per i camminatori, sempre più numerosi, che desiderano godere dell'evento in compagnia. La partecipazione è stata eccellente, in linea con le edizioni precedenti, confermando l'affetto e l'impegnocomunità verso questa iniziativa. La manifestazione si inserisce nel tradizionale circuito podistico itinerante organizzato dalla Uisp di, che ogni settimana cambia il punto di partenza, portando l'entusiasmocorsa in diversi angoliprovincia.

