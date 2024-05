Prato - la stagione del Garibaldi si chiude con ‘L’Amor che non move il Sole’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - Venerdì 24 maggio alle ore 21 Beppe Allocca, attore e regista pratese che si è guadagnato l'attenzione del pubblico internazionale,rà la lungade Il. L’Amor che (non)il Sole è un monologo spettacolo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. L’amor cheil sole e… No! Il Sole è fermo! Direbbe, se potesse, Galileo Galilei al sommo poeta Dante Alighieri rimproverandolo scherzosamente sul verso conclusivo della sua Commedia. Una cosa, penserete, impossibile e che non può succedere. Invece esiste un luogo in cui qualsiasi cosa può accadere: il teatro. Sulle assi di un palcoscenico può benissimo capitare, e senza alcuno stupore, che Galileo parli al suo stimato amico Dante anche se vissuto centinaia di anni dopo di lui, ed il mezzo utilizzato potrebbe essere un audio Whatsapp.