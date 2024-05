Pozzuoli - Fi scrive al sindaco | Rivedere il piano di evacuazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “In riferimento agli importanti eventi sismici che hanno interessato la nostra città nelle ultime ore, e con il solo spirito di collaborazione fattiva nell’esclusivo interesse della città die dei cittadini Puteolani, manifestando la nostra ripetuta disponibilità al confronto di idee e azioni da attuare, le sottoponiamo alcune criticità riscontrate in queste ultime ore”. Si apre così la lettera del segretario cittadino di Forza Italia, Carmine Morelli, indirizzata alLuigi Manzoni. È un elenco di punti e di cose da fare che va dall’effettuare “un censimento di persone anziane e portatori di handicap in modo da intervenire in caso di necessità” al “censimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio” per formarle al fine intervenire in caso di necessità. Ma Fi chiede anche di “ildi, in quanto alla minima difficoltà di questi giorni è fallito quello esistente, portando la città nel panico totale e nel blocco di tutte le vie cittadine”.