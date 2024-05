Pontestrada - esordio super Spenta la luce alla Lanterna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) la3 LA: Nari, Bazzichi, Da Prato, Moschetti (Sancredi), Lombardi, Giovannini, Garbati, Bonaguidi, Balduini (Alberti), Neri, Caddeo. All. Neri.: Bartelletti, Carella, Gaina, D’Angina, Macchiarini Orlandi (Tartarini), Mazzei (Coppedè), Coluccini (Genovesi), Francioni, Celentano, Favret, Mancini (Lupoli). All. Galeotti. Marcatori: 30’ pt Coluccini, 35’ pt Carella, 44’ pt Moschetti; 40’ st Macchiarini Orlandi. Note: espulso D’Angina. PIETRASANTA – Iniziare il torneo da campione in carica ma con una sconfitta. È quello che è successo a La(nella foto a sinistra) che, dopo l’inaspettato exploit della passata stagione, esordiva nell’edizione 2024 del Torneo delle Contrade con i favori del pronostico. Onore al(a destra) che, con praticità, ha vinto per 3-1 una partita godibile, nonostante le pesanti condizioni del terreno di gioco.