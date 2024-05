Ponte della tragedia - la segnaletica va cambiata | Tanti disagi per l’azienda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) IlTrapella di Massenzatica continua a creare grattacapi alPizzolato, a causa di unache risulta inadeguata. A lamentare la situazione èstessa che, quotidianamente, vede giungere nel proprio piazzale camion non autorizzati. Ma facciamo un passo indietro. Dopo il tragico incidente del 18 marzo 2014, in cui persero la vita quattro ragazzi, tutti annegati nel canal Bianco (nella foto com’era il parapetto), l’infrastruttura era stata chiusa al traffico. Una chiusura durata ben tre anni, "che – spiegano dal– aveva creato danni e perdite di vendite all’attività". Dopo interventi di ripristino, nel 2017, ilè stato riaperto, riducendo il passaggio a un solo senso di marcia alternato. Ma le difficoltà pernon sono finite, per viarivolta ai mezzi che arrivano dalla Strada Statale Romea e che, percorrendo la Granlinea fino al semaforo di Italba, seguono il maxi cartello con direzione Ariano su cui è riportata l’indicazione di svoltare a destra verso Massenzatica: "Sotto al semaforo – aggiungono ancora dalPizzolato –, vi è un cartello piccolo, poco chiaro e poco visibile, con il divieto, eccetto autorizzati, senza indicazione di tonnellate, misure o strettoie in direzione Massenzatica e, di fronte, di nuovo l’indicazione con la freccia a destra per Ariano, passando sempre per Massenzatica".