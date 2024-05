Pomeriggio Cinque - Myrta Merlino | Ho sentito personalmente al telefono Fedez e mi ha detto cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I riflettori sunon si spengono mai. Prima il forfait per “motivi di salute” a “Da vicino nessuno è normale” di Cattelan, poi la smentita del rapper sulle voci che davano le sue condizioni gravissime, poi l’accordo presunto con Iovino per evitare la denuncia in seguito alle percosse, dove le telecamere hanno provato che il rapper era presente quella notte. Adesso anche, durante “” ha voluto rassicurare i telespettatori di Canale 5. “Hannodi tutto sulla sua salute. – hala giornalista – Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Iol’hoe mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disuna partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino”.