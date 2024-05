Polemica Camara - il ds del Monaco | Non sosteniamo le sue scelt - risolveremo la situazione internamente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Thiago Scuro, direttore sportivo del, ha parlato dellariguardo Mohamed; il calciatore aveva coperto il logo sulla maglia per la lotta contro l’omofobia., parla il ds delIn conferenza stampa Scuro ha dichiarato: «Ho parlato condi quanto accaduto. Il club sostiene la Federcalcio francese, mi sono scusato con loro. Il calciatore lo ha fatto per motivi religiosi. Rispettiamo tutte le religioni, ma siamo davvero molto tristi per quanto accaduto e nonla suaa.la. Questo episodio non deve macchiare l’immagine del club. Una cosa del genere non si ripeterà nella prossima stagione». Perché gli ha lasciato giocare il match con un cerotto che nascondeva il logo? «Non controlliamo tutti i giocatori prima che entrino in campo». Ha paura che il club venga sanzionato? «No.