Pogacar batte bufera e polemiche Giro - è un tappone dimezzato Tadej inarrestabile fa cinquina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con puntualità svizzera, vista la vicinanza di Livigno, l’arrivo del maltempo in quota manda in tilt ililche va in Valgardena, già mutilato di parte dello Stelvio: ormai un classico. A seguire bisticci, dispetti, lo dico alla maestra, allora porto via il pallone: da una possibile giornata epica a una penosa sceneggiata è un attimo. E’ una farsa ben nota, solito copione e stessi protagonisti: di qua gli organizzatori, irremovibili alla vigilia ("La tappa è questa e tale resta"), di là il sindacato dei ciclisti, col presidente Adam Hansen in testa, che al risveglio alza il ditino al cielo per indicare acqua e qualche fiocco di neve e chiede sconti sul percorso, vedi discese. Si trova l’accordo, siglato "da una stretta di mano" (cit): noi togliamo lo Stelvio intero, voi fate passerella nelle vie di Livigno, salvando partenza e cassa.

