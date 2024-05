PlayStation - Sony sta lavorando ad uno Store dedicato ai giochi mobile

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è al lavoro su unaimobili free-to-play, stando a quanto riportato da un nuovo annuncio di lavoro del colosso giapponese. Come riportato da Insider Gaming, proprio in queste ore alcuni giornalisti hanno scoperto questo nuovo elenco pubblicato daalla ricerca di un architetto di piattaforme, con l’obiettivo di lavorare ad unorivolto interamente a questi dispositivi. L’annuncio di lavoro recita quanto segue: “Studiosè alla ricerca di un ingegnere informatico esperto per progettare la piattaformaper lo sviluppo, la pubblicazione e la gestione difree-to-play. Una persona in questo ruolo guiderà la progettazione e l’implementazione di questa piattaforma, lavorerà in collaborazione con i team interni per connettere iai servizie garantirà che tutti imobili soddisfino gli standard di qualità”.

PlayStation Days of Play, sbuca una data per i nuovi sconti - playstation Days of Play, sbuca una data per i nuovi sconti - direct.playstation.com e playstation store, oltre a offerte aggiuntive disponibili presso i rivenditori aderenti. I dettagli ufficiali sulle offerte di quest'anno non sono ancora stati condivisi, ma ... spaziogames

Grand Theft Auto V per PlayStation 5: 11% di sconto - Grand Theft Auto V per playstation 5: 11% di sconto - Se dunque avete una playstation 5 e siete anche voi fra coloro che non hanno ancora giocato Grand Theft Auto V, non vi resta che cliccare sul link seguente per accedere all'offerta. Non dimenticate ... it.ign

PlayStation Store: il pianeta degli sconti e nuova offerta della settimana - playstation store: il pianeta degli sconti e nuova offerta della settimana - God of War 3, The Last of Us Parte 2, Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 e tanti altri giochi per PS4 e PS5 in sconto su playstation store. everyeye