Playoff NBA 2024 - Boston si prende gara-1 al supplementare | Indiana esce dal Garden coi rimpianti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci è voluta la classe dei migliori nei momenti difficili per permettere aiCeltics di battere 133-128 algliPacers in-1 delle finali di Eastern Conference. Alè una tripla di Jaylen Brown dall’angolo a cinque secondi dalla fine a regalare il 117-117 che forza l’overtime e permette ai padroni di casa di evitare un passaggio a vuoto. Tanti iper i Pacers che hanno saputo risalire dal -13 in una partita che ha visto in evidenza Tyrese Haliburton, autore di 25 punti e 10 assist tirando 6/14 dalla lunga distanza. Doppia doppia anche per Pascal Siakam (24 punti, 12 rimbalzi e 7 assist) e Myles Turner (23 punti e 10 rimbalzi, 3/4 dall’arco). Promossi in uscita dalla panchina TJ McConnell (13 punti e 4 assist) e Obi Toppin (15 punti e 4 rimbalzi). Non basta però per evitare il ko contro. Se Brown firma la tripla del pareggio (26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per lui), a trascinare i Celtics nell’overtime è Jayson Tatum che segna 10 dei suoi 36 punti nel