Playoff | GARA TRE I biglietti | saranno nominali e limitati

(Di mercoledì 22 maggio 2024). In vista di3 di venerdì ed eventualmente di4 di domenica in programma al PalaSojourner di Rieti, la Questura laziale ha comunicato che la vendita dei tagliandi a favore dei tifosi della Fortitudo sarà limitata ai 250 del settore ospiti,che dovranno esseree comprendere nome, cognome e dati di nascita di ciascun acquirente. I tagliandi potranno essere acquistati solo esclusivamente al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, a partire dalle 10 di oggi e fino alle 19 di domani. Il costo del singolo tagliando è fissato a 15 euro, mentre la consegna dei tagliandi, sempre su disposizione della Questura di Rieti sarà effettuata materialmente solo all’ingresso del PalaSojourner, sia per3 che per eventuale4. Un provvedimento restrittivo dovuto anche alle schermaglie di1 e che ha portato le forze dell’ordine bolognesi a svolgere attività volte ad individuare i responsabili, per valutare se esistono i presupposti dell’emissione di eventuali Daspo.