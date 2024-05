Playoff Basket Serie A | Milano e Brescia non deludono Bologna - che fatica | ora Venezia sogna l’impresa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono rimaste in quattro a giocarsi lo scudetto. Poche sorprese in questiLBA, alcune però hannoto più di quanto ci si aspettava.nonle attese: dopo un ottimo primo turno, si ritrovano in semifinale per quella che potrebbe essere lapiù bella della stagione diA di. Non è stata da meno quella tra Reggio Emilia e: un equilibrio spezzato solo in Gara 5. C’è anchein semifinale, che un po’ aha tenuto a bada dall’orgoglio di Tortona. “Toko” Shengelia ha scacciato la paura e i fantasmi di una delusione che avrebbe lasciato tutti spiazzati.rullo compressore,non sbagliaNapier-Melli sono il duo migliore che laA epossa regalare in questo momento. Trento non può nulla contro lo strapotere tecnico avversario: Baldwin spaventa in Gara 1 con il canestro della vittoria all’ultimo secondo, poi l’EA7 non ha più sbagliato.