Pisa è la capitale della robotica Torna il festival | tre giorni di eventi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Stefania Tavellaad essere la ‘città dei robot’. E’ previsto venerdì alla Stazione Leopolda il taglio del nastro del, iniziativa di divulgazione scientifica organizzata dalla Fondazione Tech Care con il contributo di Giunta Regionale Toscana, che riin città con un programma ricco di, seminari e workshop gratuiti e aperti a tutti. "In sintonIA con il futuro" è lo slogan di questa edizione, sul quale ha richiamato l’attenzione il direttore scientifico del, Mauro Ferrari, nel corsoconferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Gambacorti per la presentazione dell’evento. Temi centralimanifestazione saranno l’intelligenza artificiale e i sistemi robotici, sempre più pervasivi nella vita quotidiana di ognuno di noi. "Lo sviluppo di queste tecnologie è inarrestabile - ha spiegato Ferrari - ed è destinato ad acquisire un peso sempre maggiore nel nostro futuro, ma è importante che il perno di questo sviluppo resti l’uomo.

