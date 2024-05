Piperno Royal Canin Italia | Cani e gatti migliorano il mondo per i meno fortunati

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag. – (Adnkronos) – ?Grazie ad esperienze comuni, un paio di anni fa abbiamo conosciuto Mario di Frida?s Friends, il quale ci ha raccontato della sua passione, della sua visione e del suo progetto. Come, sia global che, abbiamo la missione di rendere ilmigliore per i nostri, ma allo stesso tempo sappiamo chepossono rendere migliore ilper i?. Lo ha detto Valentina, communication manager di, illustrando le fasi attraverso le quali si è sviluppato il progetto che ha visto la Fondazionecollaborare con Frida?s Friends Onlus e grazie al quale oltre mille pazienti pediatrici hanno potuto beneficiare della pet therapy, in questo caso in compagnia dei. ?Con Mario abbiamo studiato il ruolo positivo che possono avere inella pet therapy e abbiamo quindi cominciato a studiare e capire quale progetto potessimo portare avanti insieme per portare un sorriso, una coccola e un’emozione positiva ai– spiega– Abbiamo iniziato all’ospedale Niguarda di Milano, dove tutti i martedì vengono fatte sessioni di terapia con i, per poi arrivare anche al Fatebenefratelli di Milano il giovedì mattina?.

