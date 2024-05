Pioli - col Milan nessuna buonuscita | verrà pagato finché non troverà un nuovo incarico Sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilha già scelto il sostituto di Stefano: Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille.dicolSecondo quanto riportato da Sky Sport: Prima di annunciare Fonseca, la proprietà comunicherà ufficialmente l’interruzione del rapporto di lavoro con, già informato di questa volontà negli incontri che ci sono stati a Casacon i suoi agenti nelle ultime ore. Per ora, il club continuerà a pagare lui e il suo staff fin quando l’allenatore dello scudetto nonuna nuova sistemazione. I rossoneri vogliono che sia Paulo Fonseca il suo successore: La strada è tracciata, il prescelto è Paulo Fonseca. Ha detto di no al rinnovo di contratto proposto dal Lille, farà lo stesso con l’offerta del Marsiglia che lo corteggiava ancor prima che ildecidesse di puntare dritto su di lui.

