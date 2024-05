Piogge e temporali al Centro-Nord - tempo stabile al Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Un vortice di bassa pressione centrato sul Mare del, ma con una circolazione depressionaria che interessa gran parte dell'Europa-occidentale e del Mediterraneo. Prossime ore con condizioni meteo instabili in Italia, specie al, dove non mancherannoe acquazzoni anche a carattere dirale. Prossimi giorni con flusso umido che persisterà sulle regioni settentrionali portando molte nuvole in transito cone acquazzoni diffusi, specie a ridosso delle Alpi.piùinvece al-Sud con nubi sparse e ampie schiarite. Confermato dagli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano il transito di una goccia d'aria fredda sul Mediterraneo centrale per il prossimo weekend che rinnoverà cosi' condizioni di instabilità un po' su tutta la Penisola portandosparsi. Previsioni meteo per oggi AlAl mattino nuvolosità e schiarite su tutte le regioni con dei piovaschi specie tra Liguria, Lombardia e Triveneto.