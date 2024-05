Pinguini Tattici Nucleari a Napoli sfidano il terremoto con l’omaggio a Pino Daniele – photogallery

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ii sono esibiti con un doppio live al Palapartenope didel NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA – FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024 che sta portando la band sui principali palchi dei palasport italiani. Ildel 20 maggio abbattutosi sul capoluogo campano non ha fermato i seimila accorsi nella struttura che nonostante le forti scosse avvertite all’esterno, ha continuato la visione dello show replicato nella serata di ieri 21 maggio. Nel corso del concerto il Zanotti e soci hanno dedicato un piccolo spazio aeseguendo A Me Me Piace O Blues nei saluti finali ed alla situazione palestinese chiedendo al pubblico di far trillare le proprie chiavi come gesto di solidarietà per il popolo martoriato. È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).