Pignata Acto | Trovare mutazione cancro ovarico è l' inizio non la fine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - “laè l'del percorso, non la, perché parliamo di prevenzione. A favore della prevenzione del tumore dell'ovaio - tra le 7 patologie monitorate da Agenas - il Decreto 100 è stato un successo in Campania e ha consentito di screenare per le mutazioni vaste popolazioni della Regione”. Lo ha detto Sandro, Presidente Comitato Tecnico ScientificoCampania, Alleanza contro il tumore, partecipando a Napoli all'evento ‘Tumorein Campania: Cambiamo Rotta' - realizzato con il patrocinio diCampania e la sponsorizzazione di GSK - che ha visto, a partire dall'esempio virtuoso della Regione, un confronto tra clinici, rappresentanti istituzionali, associazioni di pazienti per proseguire nel ‘cambio di rotta' e rispondere ai bisogni insoddisfatti delle donne che convivono con il tumore