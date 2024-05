Pignata Acto | Trovare mutazione cancro ovarico è l’inizio non la fine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “laè l'inizio del percorso, non la, perché parliamo di prevenzione. A favore della prevenzione del tumore dell'ovaio – tra le 7 patologie monitorate da Agenas – il Decreto 100 è stato un successo in Campania e ha consentito di screenare per le mutazioni vaste popolazioni della Regione”.

