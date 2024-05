Piero Pelù annuncia la tracklist del nuovo album Deserti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) , con un featuring non ancora svelato Sono 12 le tracce inedite che comporranno ildidal titolo, dal 7 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi su etichetta Epic Records/Sony Music Italy, il secondo capitolo della trilogia del disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco Pugili fragili. L’è disponibile per essere presalvato in formato digitale e preordinato in formato fisico in versione CD, vinile blu trasparente e vinile nero 180 gr. Su Amazon saranno inoltre disponibili in esclusiva la versione CD e la versione LP trasparente autografati. Sullo store del sito ufficiale disi potrà acquistare la musicassetta in versione limitata e numerata. Oltre al primo branoto del disco Novilock e al singolo già disponibile per la programmazione radiofonica e in digitale Maledetto cuore, il disco contiene i brani Porte, Picasso, Tutto e subito, Elefante, Canto, Baraonde, Scacciamali,e una versione unplugged di Il mio nome è mai più, brano cheha voluto pubblicare in occasione dei 25 anni dalla sua uscita.