Piemonte - all’evento di FdI con Delmastro c’è il calendario di Mussolini | la foto sui social Pd | Offensivo e grave Avs | Ancora nostalgici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un “aperitivo tricolore” in un locale in cui c’è uncon la faccia di Benito. Fa discutere ladi un incontro elettorale di Fratelli d’Italia a Roasio, piccolo comune in provincia di Vercelli, organizzato da Elena Chiorino, assessora al Lavoro dele candidata del partito di Giorgia Meloni alle regionali dell’8 e 9 giugno prossimi. All’aperitivo hanno preso parte anche altri importanti esponenti di FdI, tra cui Andrea, sottosegretario alla Giustizia originario del territorio, e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. L’assessora Chiorino ha pubblicato su Instagram un immagine dell’evento in cui si notava in bella vista, appeso a una parete, ilcon il volto del Duce: il post è stato rimosso, ma nel frattempo il caso era già scoppiato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Chiorino (@elenachiorino) L’attacco più duro arriva dallase Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Pd: “Elena Chiorino ha organizzato un “aperitivo tricolore” (e già sul nome ci sarebbero tante cose da dire) con il sottosegretario, i consiglieri uscenti e i candidati del suo partito.