Picchiò il padre Patteggia pena di 8 mesi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) PAVULLO Colpì ilcon il manico della scopa, durante un violento litigio. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dai genitori oppose resistenza, ferendo i militari e fu arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per i citati reati aveva giàto laa seima ieri mattina è tornato in aula, in tribunale a Modena per il processo che lo vedeva imputato per maltrattamenti nei confronti del. I fatti risalgono al settembre del 2021. Alla fine il giovane, residente a Pavullo hato ieri ottodi carcere –che poi è stata sospesa dal giudice -, in continuazione con la precedente condanna per resistenza, per il reato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma nei confronti del genitore. A seguito di indagini, partite subito dopo l’episodio, al ragazzo erano stati infatti contestati i maltrattamenti in famiglia.