Piazza di Siena - ad assistere alla sfilata del Polo c’è anche Kvaratskhelia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C'èKhvichaper le strade di Roma addelper la tradizionale passerella che apre lo storico torneo didi. In via Condotti, nell'affollatissimo centro storico della Capitale, c'èuno spettatore d'eccezione, vale a dire l'esterno del Napoli, subito avvistato da un probabile tifoso partenopeo che ha urlato 'C'è Kvaradona!'. Il georgiano è stato subito preso d'assalto da tanti fan: saluta, firma autografi e una maglietta, mentre i selfie non si contano. Paziente e col sorriso, Kvara guarda rapito la fanfara dei Carabinieri che segue cavalli e cavalieri, poi si concede al rito della popolarità con un buon numero di tifosi del Napoli, prima di immergersi nuovamente tra i lussuosi negozi della via più chic della Capitale.