Philip Morris chiama le startup - al via Design the Sustainable Future of Manufacturing Boom di candidature

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo il lancio dello scorso marzo, sono state 178 lericevute per la seconda edizione di “theof”, il contest per start-up, spinoff e aziende innovative lanciato dalInstitute forCompetences (Imc).L’iniziativa è realizzata in partnership con Almacube, incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro, e ha l’obiettivo di trovare soluzioni e tecnologie innovative applicabili al mondo industriale, manifatturiero e dell’Industria 4.0 per aumentare la sostenibilità degli stabilimenti produttivi e dei luoghi di lavoro. Le realtà selezionate avranno l’opportunità di applicare il proprio progetto in collaborazione con il Gruppo. Le quattro sfide proposte quest’anno hanno riguardato la ricerca di soluzioni innovative per rendere più sostenibile ed efficiente i siti produttivi in senso lato, dalla riduzione dei consumi energetici e idrici all’interno dei processi industriali al controllo qualità del prodotto finale, passando per l’efficienza e l’ottimizzazione dei servizi interni alle aziende e la formazione digitale dei lavoratori attraverso l’intelligenza artificiale e tecnologie di realtà aumentata e virtuale.