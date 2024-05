Pestaggio di Davide Ferrerio - condanna a otto anni per l’istigatrice | il reato riqualificato da tentato omicidio a lesioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È statata adi reclusione Anna Perugino, ritenutadeldi, il 22enne di Bologna massacrato di botte l’11 agosto del 2022 nel centro di Crotone – dove si trovava in vacanza – a causa di uno scambio di persona e ridin coma irreversibile. Il Tribunale della città calabrese non ha accolto la richiesta dell’accusa, rappresentata dal pm Pasquale Festa, dire l’imputata a 12per concorso anomalo in, ma hailin concorso anomalo ingravissime. Una decisione che potrà avere ripercussioni anche nel processo di Appello in corso nei confronti di Nicolò Passalacqua, l’autore materiale dell’aggressione,to a vent’con il rito abbreviato proprio per. La riqualificazione delè dovuta probabilmente all’esito di una perizia d’ufficio disposta dal Tribunale, in cui si sostiene che il danno cerebrale subito danon è stato causato dal pugno inferto da Passalacqua, ma dall’impatto del giovane sull’asfalto.