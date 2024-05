Pesca - Laura Gherardi e Martina Mantovani sbaragliano la concorrenza col primato assoluto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La fine di maggio vede la sezione Fipsas di Ferrara, il suo presidente Paolo Gamberoni e l’intero settore agonistico impegnati su più fronti. Questo fine settimana vedrà la gara di apertura del Trofeo di Serie B sui campi di gara di Medelana e Fiscaglia e la disputa delle 39° Olimpiadi dei Ragazzi a Consandolo con la partecipazioni di tanti Comun. In tema di agonismo praticato, molto attiva la ASD Ferrara Carp Team, impegnata con i suoi atleti su più fronti. In campo maschile Stefano Gallerani ha preso parte alle tre prove valide del Campionato Italiano er Method sul campo di gara del Collettore Padano a Rovigo, il titolo è stato vinto da Giuliano Gammarota della Lenza Paradiso Trabucco, il nostro Gallerani ha chiuso al 93° posto. Risultato di tutto rilievo per la coppiadel Ferrara Carp Team, che nella seconda prova del Campionato Italiano a Coppie di Carpfishing Femminile ha sbaragliato il gruppo delle partecipanti ottenendo il primocon 11 catture ed un peso totale di 104,465 kg dito.