Perseguita Angelina Mango e la madre Laura Valente | arrestato un 49enne ferrarese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Undi Ferrara è statolunedì 20 maggio dai carabinieri di Mesola, in provincia di Ferrara. L’uomo, con problemi psichiatrici, è ritenuto responsabile di «atti persecutori» nei confronti die sua, la cantante. Lo riporta Ferrara Today, che sottolinea inoltre come ilsi trovava già ai domiciliari dal mese di febbraio. Nonostante il provvedimento, emesso dopo la denuncia die che prevedeva il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le vittime (residente nella provincia di Milano), l’uomo aveva continuato a stalkerare la giovane artista con lettere, raccomandate, centinaia di messaggi e chat e perfino un viaggio a Sanremo per cercare di incontrarla. Per questo il giudice per la indagini preliminari del Tribunale del capoluogo lombardo ha deciso di applicare all’uomo, nel frattempo sottoposto anche a un trattamento sanitario obbligatorio, una misura più afflittiva in attesa di una valutazione sulla sua eventuale infermità mentale.