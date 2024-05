Perrone AIOM | Rete oncologica campana una delle migliori in Italia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - L'Associazionena di oncologia medica, “, cerca di migliorare l'equitàcure sul territorio nazionale con linee guida che dettano standard” di presa in carico “per tutte le neoplasie, quindi anche in quelle ovariche. Visto che siamo in un sistema federalista, quindi regionale”, la gestione si articola “in reti oncologiche. Sono felice che quellasia unain, anche in termini di indicatori di performance. Oltre alle linee guida diagnostico-terapeutiche,si impegna perché siano più efficienti i programmi di screening, per i tumori in cui queste prestazioni fanno parte dei Lea, e in prevenzione primaria, eliminando i fattori di rischio per il cancro”. È il commento di Francesco, presidentee direttore Struttura complessa Sperimentazioni cliniche dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale, Napoli che ha partecipato, nel capoluogo partenopeo, all'evento ‘Tumore ovarico in Campania: cambiamo rotta' realizzato con il patrocinio di Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Campania e la sponsorizzazione di Gsk.

